Сколько придется заплатить за подогрев сидений BMW

На российском сайте BMW обновился раздел ConnectedDrive Store, в котором можно оформить подписку на различные услуги и опции. В их числе — обогрев руля и подогрев передний сидений, ассистент вождения, автоматическое управление дальним светом, IconicSounds Sport, передающая звук двигателя прямо в салон, и другие. Также можно докупить функции для бессрочного пользования. Но есть нюанс: все платные услуги доступны только на новых BMW, а их в Россию не поставляют с начала весны.

Фото: © BMW © BMW

Для нашего рынка расценки подписки следующие: от 950 рублей за обогрев руля, от 1600 за обогрев передних сидений, от 3500 за ассистент вождения Plus. Система предупреждения о дорожных камерах обойдется в 250 рублей в месяц, регистратор BMW Drive Recorder — в 500 рублей, система управления дальним светом — в 790 рублей.

Минимальный срок подписки — месяц, но можно разблокировать функцию навсегда. Добавление обогрева руля для перманентного пользования, к примеру, оценено в 20 900 рублей, а ассистента вождения — в 78 200 рублей. Для некоторых опций, включая адаптивную М-подвеску, доступна только разовая покупка.

Connected Drive, позволяющая докупать опции для BMW и оформлять подписку на них, была запущена глобально — поэтому она и появилась в России почти одновременно с другими странами. Первой магазин подписок BMW получила Южная Корея.