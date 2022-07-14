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1 час назад

В России возобновят программы льготных автокредитов и лизинга

Алиса Селезнёва

Минпромторг во второй половине июля возобновит программы льготного автокредитования и лизинга, чтобы поддержать спрос. Об этом рассказал «Коммерсант».

Максимальную стоимость авто, на которое можно взять кредит с господдержкой, подняли до двух миллионов рублей. На льготные кредиты из бюджета выделят 10,2 миллиарда рублей, на льготный лизинг - 4,9 миллиарда.

Однако вариантов стало меньше - в списке доступных марок больше нет остановивших поставки/ушедших Hyundai, Kia, Volkswagen и Renault. Теперь в программу входят все модели УАЗ, Lada и ГАЗ.

Скидка, субсидируемая из федерального бюджета, также вырастет и составит до 20 процентов от стоимости машины, в Дальневосточном федеральном округе - 25 процентов.

В случае с лизингом скидка по программе составит десять процентов от стоимости, но не более полумиллиона рублей. Скидка будет распространяться на все легковые автомобили и грузовики российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, «КамАЗ», «Урал».

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Скидка на электромобили Evolute, производство которых запустят в сентябре, составит 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.

В Минпромторге рассчитывают, что благодаря господдержке удастся продать 80 тысяч автомобилей до конца 2022 года.

В 2021 году программу льготных автокредитов свернули, так как из-за активного спроса ее бюджет был исчерпан за несколько месяцев. Тогда скидка составляла десять процентов на первый взнос на машину стоимостью 1,5 миллиона рублей максимум.

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