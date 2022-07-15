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15 июля

В России выявили 4 457 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 28 мая

ТАССиещё 12

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 457 против 4 238 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 4 457 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 28 мая
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, число заболевших за сутки оказалось максимальным с 28 мая 2022 года, когда было выявлено 4 556 инфицированных. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 480 934 случая заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 40 против 43 днем ранее, до 381 794. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 929 против 3 090 днем ранее, до 17 903 447.

За сутки в России госпитализировали 1 266 заболевших против 1 283 днем ранее (снижение на 1,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 38 регионах и увеличилось в 36, еще в 11 ситуация не изменилась.

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