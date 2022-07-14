Президент АвтоВАЗа пообещал выпустить кроссовер на базе Lada Vesta

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ планирует выпустить кроссовер на базе Lada Vesta. Президент компании Максим Соколов рассказал, когда это может случиться.

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"Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер", - приводит слова Соколова агентство "Прайм".

Соколов отметил, что АвтоВАЗ "активно приступит к разработке новинок" после утверждения новой стратегии АвтоВАЗа, которая может быть представлена осенью этого года.