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2 часа назад

Новости автомира: президент АвтоВАЗа пообещал выпустить кроссовер на базе Lada Vesta

Российская Газета

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ планирует выпустить кроссовер на базе Lada Vesta. Президент компании Максим Соколов рассказал, когда это может случиться.

Президент АвтоВАЗа пообещал выпустить кроссовер на базе Lada Vesta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

"Я уверен, что в среднесрочной перспективе у нас есть все возможности доработать модель Vesta и выпустить на ее базе кроссовер", - приводит слова Соколова агентство "Прайм".

Соколов отметил, что АвтоВАЗ "активно приступит к разработке новинок" после утверждения новой стратегии АвтоВАЗа, которая может быть представлена осенью этого года.

Также АвтоВАЗ планирует выпустить семейство моделей C-класса на новой платформе.

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