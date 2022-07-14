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1 час назад

Новости автомира: Путин подписал законы, которые ужесточают наказание для водителей-"лишенцев"

Газета.Ruиещё 6

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы, согласно которым ужесточается ответственность за управление автомобилем водителем, который ранее уже был лишен прав. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подписал законы об ужесточении наказания для водителей-"лишенцев"
Фото: Михаил Метцель/РИА «Новости»Михаил Метцель/РИА «Новости»

Так, в статье 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) появилось положение, устанавливающее ответственность за повторное управление автомобилем для водителей, лишенных прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Размер штрафа в этом случае - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. При этом водитель будет отстранен от управления, а машина будет отправлена на спецстоянку.

Согласно второму закону, в Уголовном кодексе (УК) РФ появилась новая статья, согласно которой вводится ответственность за управление машиной автомобилистом, который ранее уже был лишен прав и подвергнут административному наказанию. В этом случае водителя могут лишить свободы сроком на два года. Кроме того, в статью 264 УК внесены изменения, усиливающие ответственность за нарушение Правил дорожного движения, если оно привело к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти человека.

Ранее сообщалось, что российская Госавтоинспекция получит доступ к информации о наличии медицинских противопоказаний по управлению автомобилем и сможет аннулировать водительские удостоверения.

Автоновости,Владимир Путин,ГИБДД,
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