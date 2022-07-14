Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают административную и уголовную ответственность за управление автомобилем для водителей, ранее уже лишенных прав. Соответствующие документы опубликованы в четверг на официальном портале правовой информации.

В частности, статья 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется положениями, устанавливающими ответственность за повторное управление транспортным средством для водителей, лишенных прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Наказание предусматривается в виде штрафа в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов. Составлять протоколы о таких правонарушениях будут сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а рассмотрение дел указанной категории отнесено к компетенции судей.

При этом водитель будет отстранен от управления транспортным средством. Кроме того, в целях пресечения таких правонарушений будет применяться задержание автомобиля и хранение его на специализированной стоянке до устранения причины задержания.

Второй закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей, которая вводит ответственность за управление транспортным средством водителем, который ранее уже был лишен прав и подвергнут административному наказанию либо осужден за деяния, связанные с управлением автомобилем при отсутствии данного права. Максимальное наказание за это составит лишение свободы на срок до двух лет.