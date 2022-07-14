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54 минуты назад

Россияне бросились скупать автомобили в Белоруссии

Никита Бородкин

Автодилеры и автоподборщики Белоруссии отмечают повышенный спрос со стороны россиян. Как сообщает Business FM, на сайтах автосалонов в Минске и Гомеле можно найти много различных моделей, в том числе и тех, которые в России уже давно не продаются.

Россияне бросились скупать автомобили в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, сотрудники радиостанции обратились в «БелАвтоМаркет» в Гомеле. У них россияне могут приобрести Mazda 3 за 1,5 млн рублей. При этом стоимость оформления документов и растаможки уже включена — покупателю остается лишь оплатить пошлину и установить ГЛОНАСС.

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В среднем стоимость автомобилей в Белоруссии ниже на 10-15%, причем это касается как новых моделей, так и подержанных. При этом машины в соседней республике покупают не только из-за цены — выбор там значительно больше. Несмотря на более низкие цены, выгода нивелируется ценой услуг автоподборщиков, пошлинами и стоимостью доставки.

«В Белоруссию привозится много автохлама из Европы — из-за отсутствия определенных важных пошлин. Поэтому здесь важно из этого огромного количества изыскать достойный для себя экземпляр, который будет действительно радовать и эксплуатироваться без приключений», — рассказал эксперт по подбору автомобилей Павел Будяков.

Автоновости,Mazda 3,Mazda,Владимир Путин,
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