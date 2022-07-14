Россияне бросились скупать автомобили в Белоруссии

Автодилеры и автоподборщики Белоруссии отмечают повышенный спрос со стороны россиян. Как сообщает Business FM, на сайтах автосалонов в Минске и Гомеле можно найти много различных моделей, в том числе и тех, которые в России уже давно не продаются.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, сотрудники радиостанции обратились в «БелАвтоМаркет» в Гомеле. У них россияне могут приобрести Mazda 3 за 1,5 млн рублей. При этом стоимость оформления документов и растаможки уже включена — покупателю остается лишь оплатить пошлину и установить ГЛОНАСС.

В среднем стоимость автомобилей в Белоруссии ниже на 10-15%, причем это касается как новых моделей, так и подержанных. При этом машины в соседней республике покупают не только из-за цены — выбор там значительно больше. Несмотря на более низкие цены, выгода нивелируется ценой услуг автоподборщиков, пошлинами и стоимостью доставки.