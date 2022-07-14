Toyota Land Cruiser 300 переделали в пикап

Фирма из Австралии разработала программу конверсии Toyota Land Cruiser 300в шасси с двухрядной кабиной. Внедорожник прошел необходимую сертификацию и соответствует категории NB1 (комтранс разрешенной массой от 3,5 до 4,5 тонны). Машину можно оснастить грузовой платформой или же кунгом, сделав из нее пикап, но цена такой переделки пока неизвестна. К слову, за аналогичную трансформацию Land Cruiser 200 просят 38 тысяч австралийских долларов, или полтора миллиона рублей.

Фото: © Creative Conversions © Creative Conversions

Австралийская фирма Creative Conversions разработала программу конверсии Toyota Land Cruiser 300 в шасси с двухрядной кабиной. Доступны три версии: все идут с растянутой на 700 либо 800 миллиметров колесной базой, но с разной разрешённой массой (3800 и 4495 кг) и буксировочными возможностями (3500 и 4200 кг). Шасси можно укомплектовать грузовой платформой или кунгом, длина которых варьируется от 1800 до 2100 миллиметров.

Creative Conversions

Creative Conversions

Инвестиции в проект составили около двух миллионов австралийских долларов (78,2 миллиона рублей). Часть суммы потратили на покупку трех Land Criuser 300. Остальное ушло на прототипирование, 3D-сканирование, визуализацию, печать компонентов, проектирование шасси, разработку электрических систем, усиление кузова, интеграцию жгутов проводки, изготовление оснастки для штамповки внешних панелей, переделку салона, испытания и сертификацию.

На австралийском рынке Land Criuser 300 доступен только с битурбодизелем V6 3.3 мощностью 309 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Коробка — десятидиапазонный автомат с ручным режимом, привод полный.