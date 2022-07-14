Раскрыты самые востребованные модели кроссоверов в разных ценовых сегментах

Во втором квартале 2022 года на долю кроссоверов пришлось 17,1% продаж на вторичном рынке России, при этом их средняя цена составила 1 075 000 руб., сообщает Quto.ru со ссылкой на исследование "Авито Авто".

Фото: Lada Lada

Эксперты компании проанализировали продажи автомобилей и выделили среди них самые востребованные модели в бюджетном, массовом и премиальном сегментах.

Лидером в категории машин с пробегом стоимостью до 1,5 млн руб. стала российская Lada Niva. Ее средняя стоимость в апреле-июне составила 230 тыс. руб. Также в России востребованы Chevrolet Niva и российский вездеход УАЗ "Патриот".