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1 час назад

Новости автомира: Раскрыты самые востребованные модели кроссоверов в разных ценовых сегментах

Газета.Ruиещё 1

Во втором квартале 2022 года на долю кроссоверов пришлось 17,1% продаж на вторичном рынке России, при этом их средняя цена составила 1 075 000 руб., сообщает Quto.ru со ссылкой на исследование "Авито Авто".

Раскрыты самые востребованные модели кроссоверов в разных ценовых сегментах
Фото: LadaLada

Эксперты компании проанализировали продажи автомобилей и выделили среди них самые востребованные модели в бюджетном, массовом и премиальном сегментах.

Лидером в категории машин с пробегом стоимостью до 1,5 млн руб. стала российская Lada Niva. Ее средняя стоимость в апреле-июне составила 230 тыс. руб. Также в России востребованы Chevrolet Niva и российский вездеход УАЗ "Патриот".

Ранее стало известно, что 26 июля "АвтоВАЗ" намерен возобновить производство автомобилей семейства Lada Largus. Ожидается, что в июле выпуск Lada Largus выйдет на запланированные 300 автомобилей в день при односменном графике.

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