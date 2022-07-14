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20 минут назад

Новости автомира: кроссовер Honda ZR-V стал гибридом в Японии

Motor.ru

Компания Honda представила кроссовер ZR-V для японского рынка. Он мало чем отличался от американского HR-V и аналогичной модели из Китая, но идет с собственной гаммой двигателей. В неё вошли полутораметровая «турбочетверка» и гибридная силовая установка Sports e:HEV на базе атмосферного мотора 2.0 от Civic e:HEV. Продажи ZR-V начнутся до конца этого года.

Кроссовер Honda ZR-V стал гибридом в Японии
Фото: Honda Honda
Honda

Модель Honda ZR-V дебютировала сначала в Китае, а затем в Северной Америке, хотя для Нового Света её пришлось переименовать в HR-V. Теперь же представлен аналогичный кроссовер для Японии. Он сохранил имя ZR-V, но внешне немного отличается от своих собратьев. У вседорожника иначе облицован передний бампер, а решетка радиатора щеголяет крупными вертикальными планками в стиле Maserati вместо крупноячеистой сетки.

Honda

В салоне изменений меньше. Главное — японский ZR-V избавился от громоздкого рычага трансмиссии, место которого занял кнопочный селектор. Аналогичное решение можно увидеть на Civic e:HEV, поскольку у него с ZR-V общая гибридная силовая установкой с бензиновым «атмосферником» 2.0 и трансмиссией e-CVT.

Honda

В качестве альтернативы для вседорожника будет предложен полуторалитровый бензиновый турбомотор, причем оба агрегата можно сочетать с полным приводом Real Time AWD.

Honda

Американцам полный привод тоже предлагают в виде опции, но двигатель у их HR-V один — «атмосферник» 2.0 мощностью 160 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента, работающий в паре с вариатором. В Поднебесной ZR-V располагает бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (182 л.с., 240 Нм), а ведущими могут быть только передние колеса.

В следующем году ZR-V также выйдет на европейский рынок, где расположится между тамошним HR-V и новым CR-V.

Автоновости,Maserati,Honda,
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