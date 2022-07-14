Автоэксперт объяснил, что будет с ценами на автомобили Lada

— Еще два и три месяца назад цены от курса рубля никак не зависели. Складывалась ситуация, когда, несмотря на заявления министров, заводы просто не работали, никакого наполнения рынка не происходило. Цены выросли по объективным причинам: дилерам не имело смысла продавать машины, потому что новых к ним не придет. Они повышали цены, чтобы снизить продажи. Что о комплектующих… Когда рвется нить поставок, это бьет по производителю, поэтому нужно срочно искать поставщиков, — высказался эксперт.