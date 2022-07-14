"Кама-2" не будет иметь ничего общего с шоу-каром "Кама-1"

В настоящее время АО "Кама" ведёт разработку технического задания на создание электрокара "Кама-2", в котором сформулированы желаемые параметры модели.

Фото: ЦК НТИ СПбПУ ЦК НТИ СПбПУ

Портал "Дром", ознакомившийся с документом, утверждает, что "Кама-2" не имеет ничего общего с шоу-каром "Кама-1", представленным в конце 2020 года. Разработкой концепта, напомним, занимался Политехнический университет Петра Великого в Санкт-Петербурге.

"Кама-2" будет иметь переднеприводную компоновку, полноприводных версий не планируется. Тяговая батарея расположена в пределах колёсной базы, но не является частью силовой структуры. Ёмкость - 70 кВт·ч, не исключено, что будут и другие варианты. Ожидаемая автономность - 300-500 километров.

Шасси проектируется под двигатели мощностью от 70 до 130 кВт (95-177 л.с.). Передняя подвеска типа McPherson, сзади установлена балка.

Кузов, как многие уже догадались по деталям интеграции аккумулятора, будет несущим. Размер колёсной базы составит 2515 мм. Это на 415 мм больше, чем у "Кама-1". Длина кузова - 3750 против 3400 мм. Ширина и высота второй "Камы" равны 1760 и 1615 мм.