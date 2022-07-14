Путин подписал закон о штрафах и конфискации авто за выброшенный мусор

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. руб. с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора из автомобиля. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Согласно документу, для россиян, которые выбрасывают мусор из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тыс. руб. Должностным лицам грозит штраф 20–30 тыс. руб., а юрлицам — 30–50 тыс. руб. Факт такого правонарушения может быть зафиксирован с помощью фото и видеокамер.

При повторном нарушении в течение года штрафы составят: 20–30 тыс. руб. для физлиц, 40–60 тыс. руб. для должностных лиц, но уже с возможной конфискацией автомобиля, являющегося «орудием» совершения правонарушения. А для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. и тоже с конфискацией машины.