Путин подписал закон о штрафах и конфискации авто за выброшенный мусор

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. руб. с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора из автомобиля. Об этом сообщает «РИА Новости».
Согласно документу, для россиян, которые выбрасывают мусор из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тыс. руб. Должностным лицам грозит штраф 20–30 тыс. руб., а юрлицам — 30–50 тыс. руб. Факт такого правонарушения может быть зафиксирован с помощью фото и видеокамер.
При повторном нарушении в течение года штрафы составят: 20–30 тыс. руб. для физлиц, 40–60 тыс. руб. для должностных лиц, но уже с возможной конфискацией автомобиля, являющегося «орудием» совершения правонарушения. А для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. и тоже с конфискацией машины.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал законы, согласно которым ужесточается ответственность за управление автомобилем водителем, который ранее уже был лишен прав.