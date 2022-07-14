Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
14 минут назад

Новости автомира: Путин подписал закон о штрафах и конфискации авто за выброшенный мусор

Газета.Ruиещё 5

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. руб. с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора из автомобиля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин подписал закон о штрафах и конфискации авто за выброшенный мусор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, для россиян, которые выбрасывают мусор из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», вводится штраф в размере 10–15 тыс. руб. Должностным лицам грозит штраф 20–30 тыс. руб., а юрлицам — 30–50 тыс. руб. Факт такого правонарушения может быть зафиксирован с помощью фото и видеокамер.

При повторном нарушении в течение года штрафы составят: 20–30 тыс. руб. для физлиц, 40–60 тыс. руб. для должностных лиц, но уже с возможной конфискацией автомобиля, являющегося «орудием» совершения правонарушения. А для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. и тоже с конфискацией машины.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал законы, согласно которым ужесточается ответственность за управление автомобилем водителем, который ранее уже был лишен прав.

Автоновости,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители