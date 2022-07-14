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38 минут назад

В России появился первый подключенный к дороге автомобиль

Motor.ru

В России испытали отечественное бортовое устройство V2X (Vehicle-To-Everything), при помощи которого автомобили смогут «общаться» между собой и получать команды от дорожной инфраструктуры. Об успехе эксперимента рассказал концерн «Телематика», разработавший устройство: оборудованный им автомобиль впервые подключился к «умной» дороге — ЦКАД. В будущем технология поможет справиться с заторами, уменьшить количество аварий и сократить время в пути.

В России появился первый подключенный к дороге автомобиль
Фото: Motor.ruMotor.ru

Испытания провела компания «Мособлтелематика», входящая в концерн «Телематика». На «умной» трассе ЦКАД применена система автоматического управления дорожным движением нового поколения, а также технология взаимодействия с беспилотниками.

Посредством связи V2X дорога с базовых станций отправляет на автомобильные дисплеи предупреждения о сложной дорожной обстановке и сообщает о необходимости снижения скорости, остановки и перестроения. Беспилотные автомобили смогут получать те же команды и самостоятельно принимать решения о реакции.

Прошедшее испытание стало первым для отечественного устройства V2X в реальных условиях. Эксперты проверили его работу в 14 различных сценариях: ДТП, появление людей, пробки, дорожные работы, плохая видимо, скользкое покрытие и других. В ближайшее время планируется провести тесты второго ключевого элемента системы — базовых дорожных станций.

Весной «умная» система контроля и управления трафиком заработала в Австралии. Intelligent Corridor («интеллектуальный коридор») использует разветвленную сеть датчиков и камер на самой «умной» дороге в мире — Николсон-стрит в Мельбурне — трафиком на которой управляет программный комплекс с платформой глубокого обучения.

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