Geely показала салон нового Coolray

Компания Geely вслед за официальными фото внешности опубликовала снимки интерьера обновлённого кроссовера Binyue. Расширением вариантов отделки на этот раз не ограничились.

Фото: Geely Geely

Салон пересмотрен полностью: изменены дверные карты, которые получили сложную фактуру панелей, кресла с новым профилем и памятью на настройки по Face ID, торпедо с воздухозаборниками, ставшими элегантно узкими, центральный тоннель с лотом с беспроводной зарядкой, селектор трансмиссии.

Панель управления климатом осталась, но вращающиеся регуляторы были убраны. Панель приборов и мультимедиа у Binyue Cool представляют единый кластер, причём у экрана головного устройства есть небольшой наклон в сторону водителя. Размеры дисплеев составляют 10,25 и 12,3 дюйма соответственно.

По сравнению с предшественником масштаб изменений действительно большой, но почти всё это мы видели на обновлённом седане Geely Binrui Cool. Разница по большому счёту заключается лишь в форме экрана мультимедиа и оформлении дверей.

Geely

Новому Geely Coolray прочат новый мотор объёмом 1,5 литра мощностью 181 л.с., который будет работать, скорее всего, с роботизированной трансмиссией.

В Китае новинка должна выйти на рынок до конца 2022 года.