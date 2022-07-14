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1 час назад

Новости автомира: Geely показала салон нового Coolray. Масштаб изменений впечатляет

Российская Газета

Компания Geely вслед за официальными фото внешности опубликовала снимки интерьера обновлённого кроссовера Binyue. Расширением вариантов отделки на этот раз не ограничились.

Geely показала салон нового Coolray
Фото: Geely Geely

Салон пересмотрен полностью: изменены дверные карты, которые получили сложную фактуру панелей, кресла с новым профилем и памятью на настройки по Face ID, торпедо с воздухозаборниками, ставшими элегантно узкими, центральный тоннель с лотом с беспроводной зарядкой, селектор трансмиссии.

Панель управления климатом осталась, но вращающиеся регуляторы были убраны. Панель приборов и мультимедиа у Binyue Cool представляют единый кластер, причём у экрана головного устройства есть небольшой наклон в сторону водителя. Размеры дисплеев составляют 10,25 и 12,3 дюйма соответственно.

По сравнению с предшественником масштаб изменений действительно большой, но почти всё это мы видели на обновлённом седане Geely Binrui Cool. Разница по большому счёту заключается лишь в форме экрана мультимедиа и оформлении дверей.

Geely

Новому Geely Coolray прочат новый мотор объёмом 1,5 литра мощностью 181 л.с., который будет работать, скорее всего, с роботизированной трансмиссией.

В Китае новинка должна выйти на рынок до конца 2022 года.

В России Geely Coolray можно купить начиная от 2,3 млн рублей. Во всех версиях кроссовер укомплектован 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. По итогам первого полугодия Coolray стал третьим по объёмам продаж на нашем рынке среди "китайцев".

Автоновости,Geely,
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