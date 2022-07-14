Geely показала салон нового Coolray

Компания Geely вслед за официальными фото внешности опубликовала снимки интерьера обновлённого кроссовера Binyue. Расширением вариантов отделки на этот раз не ограничились.
Салон пересмотрен полностью: изменены дверные карты, которые получили сложную фактуру панелей, кресла с новым профилем и памятью на настройки по Face ID, торпедо с воздухозаборниками, ставшими элегантно узкими, центральный тоннель с лотом с беспроводной зарядкой, селектор трансмиссии.
Панель управления климатом осталась, но вращающиеся регуляторы были убраны. Панель приборов и мультимедиа у Binyue Cool представляют единый кластер, причём у экрана головного устройства есть небольшой наклон в сторону водителя. Размеры дисплеев составляют 10,25 и 12,3 дюйма соответственно.
По сравнению с предшественником масштаб изменений действительно большой, но почти всё это мы видели на обновлённом седане Geely Binrui Cool. Разница по большому счёту заключается лишь в форме экрана мультимедиа и оформлении дверей.
Новому Geely Coolray прочат новый мотор объёмом 1,5 литра мощностью 181 л.с., который будет работать, скорее всего, с роботизированной трансмиссией.
В Китае новинка должна выйти на рынок до конца 2022 года.
В России Geely Coolray можно купить начиная от 2,3 млн рублей. Во всех версиях кроссовер укомплектован 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. По итогам первого полугодия Coolray стал третьим по объёмам продаж на нашем рынке среди "китайцев".