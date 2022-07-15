УАЗ остановил разработку революционной модели

Проект по выпуску электрического внедорожника УАЗ «Хантер» пришлось заморозить не неопределённый срок из-за санкций. Машины планировали продавать по всей Европе под брендом Spartan благодаря чешской компании MW Motors, совместно с которой и должны были наладить производство, однако теперь от этой идеи пришлось отказаться. Сейчас проект поставили на паузу, так как выпуск электрифицированного внедорожника на базе классического УАЗа возможен только за счет государственной поддержки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Об этом «Газете.ру» рассказали представители группы Sollers, в которую входит Ульяновский автозавод. По неподтвержденным данным, небольшую партию пилотных внедорожников на электротяге все же удалось выпустить, однако в компании не уточнили, о каком количестве идет речь и какая судьба ждет эти автомобили. В январе MWM объявляла о старте приема заказов на электрический внедорожник, тогда его планировали продавать по цене от 40 тысяч евро (2,3 млн рублей), но от чешской компании также не удалось получить информацию о количестве произведенных и проданных автомобилей.

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Впервые электрический внедорожник MWM Spartan представили в сентябре 2021 года. Разработкой занималась чешская компания по заказу горнодобывающей компании из Великобритании, отечественный УАЗ помогал с сертификацией автомобиля, а также консультировал чешских коллег по техническим вопросам.

Глобально в автомобили изменилось немногое: стандартный двигатель ЗМЗ уступил место электромотору мощностью 120 киловатт (163 л.с.) и трем аккумуляторам. Элементы шасси оставили без изменений, равно как и механическую коробку передач.

Однако для России этот проект специалисты УАЗа также считают актуальным. Еще в сентябре 2021 главный конструктор компании Олег Крупин говорил, что проект хотят доработать и локализовать в России, чтобы любой внедорожник УАЗ можно было переоборудовать в электрокар, включая «Патриот» и семейство «Профи». Но реализовать его будет возможно только в случае получения финансирования от государства.