Электрический УАЗ встал на паузу из-за санкций

Амбициозный проект по выпуску электрифицированного внедорожника на базе «УАЗ Хантер» поставлен на паузу, выяснила «Газета.Ru». Чешская компания MW Motors планировала продавать российский внедорожник под брендом Spartan, построенный на базе классического УАЗа, по всей Европе. Теперь реализовать этот замысел возможно только в случае получения господдержки, полагают эксперты.

Фото: MW Motors MW Motors

Еще в начале 2022 года чешская компания MW Motors объявила о своих планах по выпуску в продажу в странах ЕС электрического внедорожника, построенного совместно с «УАЗом». Однако на данный момент этот проект остановлен в связи с политической обстановкой и санкциями, сообщили «Газете.Ru» в группе Sollers (владеет УАЗом).

Видео дня

«Из-за санкций и, мягко говоря, сложных отношений с Чехией, проект Spartan поставлен на паузу», — рассказали «Газете.Ru» официальный представитель Sollers.

Представитель завода не уточнил, сколько электрических УАЗов удалось выпустить в пилотном режиме и планирует ли реализовать идею электрификации ульяновских внедорожников завод самостоятельно. Ранее пилотную партию электромобилей планировалось выпустить на УАЗе в феврале 2022 года. В сентябре прошлого года «Газета.Ru» была в числе первых изданий, которым удалось протестировать предсерийный автомобиль.

Тогда внедорожник MWM Spartan был официально представлен. Изначально уазовский электромобиль был разработан в качестве прототипа чешским производителем мелкосерийных внедорожников MW Motors по заказу горнодобывающей компании из Великобритании. Специалисты компании Sollers принимали участие в сертификации машины, а также оказывали помощь специалистам чешской компании в решении технических вопросов.

В октябре главный конструктор УАЗа Олег Крупин говорил «Газете.Ru», что компания планирует доработать проект и локализовать в России комплект для переоборудования внедорожников УАЗ в электромобили.

Опыт постройки электрического «Хантера» на УАЗе собирались распространить на весь модельный ряд УАЗ, в том числе внедорожник Patriot и семейство коммерческих автомобилей «Профи».

Тогда внедорожник MWM Spartan был официально представлен. Изначально уазовский электромобиль был разработан в качестве прототипа чешским производителем мелкосерийных внедорожников MW Motors по заказу горнодобывающей компании из Великобритании. Специалисты компании Sollers принимали участие в сертификации машины, а также оказывали помощь специалистам чешской компании в решении технических вопросов.

В октябре главный конструктор УАЗа Олег Крупин говорил «Газете.Ru», что компания планирует доработать проект и локализовать в России комплект для переоборудования внедорожников УАЗ в электромобили.

Опыт постройки электрического «Хантера» на УАЗе собирались распространить на весь модельный ряд УАЗ, в том числе внедорожник Patriot и семейство коммерческих автомобилей «Профи».

В январе MW Motors объявила о начале продаж электровнедорожника по всей Европе. Электрокар с запасом хода в 262 км чехи намеревались реализовывать по цене от 40 тыс. евро.

«Газета.Ru» обратилась в MW Motors c вопросом о количестве произведенных и проданных электровнедорожников Spartan, возможном возобновлении проекта и поиске аналогов для замены шасси УАЗа, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

С технической точки зрения превращение «УАЗ Хантер» в электрокар свелось к замене бензинового двигателя ЗМЗ электромотором мощностью 120 кВт и установке трех тяговых аккумуляторов. Два из них смонтировали на месте штатных бензобаков «Хантера», еще один разместили в багажном отсеке. Пятиступенчатая трансмиссия при этом осталась на месте, как и элементы шасси.

Самостоятельный выпуск электрических внедорожников был бы интересен УАЗу только в случае получения субсидий в рамках государственной программы развития электротранспорта, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если бы УАЗ мог вписаться в программу развития электромобилей, анонсированную Минэкономразвития, и получить субсидии в размере 925 тыс. рублей при цене машины до 3 млн рублей, он был бы рад в ней поучаствовать, — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru». –

Но, видимо, самостоятельно они сделать электрокар не смогут».

Для УАЗа была бы логичной покупка наработок чешской компании по этому проекту, полагает собеседник. При этом оправдано было бы электрифицировать развозные грузовики, а не внедорожники, успешное применение которых по назначению с электроприводом и тяжелыми батареями на пересеченной местности вызывает вопросы.

Электрические внедорожники успешно выпускают в США, однако стоит учитывать, что автомобили этого класса не так часто съезжают с дорог с твердым покрытием, указывает эксперт.

Развитие производства электромобилей — интересная и перспективная тема, однако идея построить электромобиль на основе УАЗ «Хантер» изначально выглядела странной, полагает обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

«Конструкция этой машины выглядела тупиковой. Взять модель на устаревшей платформе и пытаться интегрировать туда электропривод — довольно неоднозначное решение. Что касается перспективы продаж этой машины в России, она равнялась нулю», — рассуждает Моржаретто в разговоре «Газете.Ru».

Электромобиль дает конструкторам широкие возможности с точки зрения архитектуры машины, и на этом фоне пытаться электрифицировать конструкцию 50-летней давности нецелесообразно, полагает он. При этом новые проекты электрических автомобилей в России непременно появятся, ожидает эксперт.

Впрочем, такая машина актуальна для российских потребителей, особенно в контексте государственных планов по развитию производства электротранспорта, настаивает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Не уверен, что УАЗ может разработать такую машину самостоятельно, но в кооперации с другими российскими игроками, мне кажется, это вполне реально, — говорит Бабанский «Газете.Ru».