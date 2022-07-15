Останавливать будут всех подряд - ГИБДД проведет всероссийский рейд

На ближайших выходных ГИБДД намерена провести всероссийский рейд по выявлению пьяных за рулем. Эксперты предупреждают: проблемы будут даже у тех, кто не пил. Также Владимир Путин подписал закон о штрафе за выброшенный из окна машины мусор, а «Вкусно – и точка» оказались без импортных поставщиков картошки фри. Все новости, которые проспал Дальний Восток – в материале «ФедералПресс».
Пьяным могут признать любого водителя
В ближайшие выходные ГИБДД проведет общероссийский рейд. Главная задача – выявить пьяных за рулем.
Но есть одна проблема, пишет PRIMPRESS. Во многих российских регионах установилась аномальная жара, которая влияет на человека почти как алкоголь: снижает реакцию и расслабляет. По поведению человек очень похож на пьяного, так что останавливать ГИБДД будут всех подряд.
Более того, каждого подозрительного водителя будут отправлять на медосвидетельствование. И от него лучше не отказываться – иначе автоматическое лишение прав.
За выброшенный из окна мусор водители заплатят штраф
В четверг президент России Владимир Путин подписал новый закон, который предусматривает введение высоких штрафов за выбор мусора. Максимальный размер штрафа - 200 тысяч рублей.
Наказывать будут за любой мусор, который выбросили из авто не в контейнер. Граждане заплатят от 10 до 15 тысяч, если выбросили мусор из грузовика, – от 40 до 50 тысяч.