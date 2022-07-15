Названы самые популярные у россиян китайские автомобили

Самыми популярными среди россиян китайскими машинами оказались Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. На вторичном рынке лидируют Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano. Об этом говорится в результатах опроса пользователей сервиса Auto.ru, который есть в распоряжении «Секрета». 42% опрошенных пользователей пока не готовы пересесть на китайскую машину.

Фото: Haval Haval

Цены на китайские автомобили в первые недели марта выросли до рекордного уровня — почти 3,2 млн рублей. На таком уровне они остаются уже около четырёх месяцев. Это в полтора раза больше, чем в начале января 2022 года.

Подержанные машины с начала года выросли в стоимости на 44%, до 1,1 млн рублей. С начала года было только одно падение цен — в середине марта они снизились на 7%. После этого ценник на машины продолжил рост и к маю вышел на плато.

Самые популярные марки среди новых машин — Geely и Haval, немного уступает им Chery. После этой тройки по популярности расположились Exeed, Changan, FAW, JAC, GAC, Great Wall и DongFeng.

Среди подержанных автомобилей наибольшей популярностью пользуется Chery, и машины этой марки на вторичном рынке почти вдвое популярнее, чем Geely и Lifan. Ещё реже покупают б/у Great Wall, Haval, Changan, BYD, FAW, Exeed и Haima.

Сообщается, что обычно покупатели берут «китайцев» в сегменте SUV. Самая популярная марка — Geely Tugella. На втором месте, с отставанием примерно на 25%, — Haval Jolion. На третьем месте — Chery Tiggo 7 Pro.

Среди моделей с пробегом лидирует кроссовер Chery Tiggo (T11). Второе и третье места заняли Chery Amulet и Lifan Solano — телефоны продавцов в объявлениях с этими машинами смотрят в 1,5–2 раза реже. В числе лидеров также Great Wall Hover H3 и H5. Из наиболее свежих моделей неплохой популярностью пользуются Geely Atlas и MK.