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1 час назад

Новости автомира: в Госавтоинспекции рассказали, сколько пьяных водителей поймали за полгода

Свободная пресса

Пресс-служба московской Госавтоинспекции в соцсетях сообщила, как много пьяных водителей удалось поймать на дорогах столицы за последние полгода.

В ГАИ рассказали, сколько пьяных водителей поймали за полгода
Фото: Антон Новодережкин/ТАССАнтон Новодережкин/ТАСС

Как сообщается, за этот промежуток времени 6424 водителей привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, ещё 6307 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, более 700 человек были осуждены за повторный факт управления машиной в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования.

В Госавтоинспекции советуют забыть о своём автомобиле, если вечер обещает быть «весёлым», и добираться домой с вечеринки при помощи альтернативных видов передвижения.

Автоновости,ГИБДД,
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