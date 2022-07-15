В ГАИ рассказали, сколько пьяных водителей поймали за полгода

Как сообщается, за этот промежуток времени 6424 водителей привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, ещё 6307 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, более 700 человек были осуждены за повторный факт управления машиной в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования.