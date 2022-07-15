Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Toyota представила новую модель люксового Crown

ТАССиещё 3

Крупнейший японский автоконцерн Toyota в пятницу представил новую модель своего седана класса "люкс" Crown, главными отличительными особенностями которого будет продажа по всему миру и сразу четыре модификации кузова. Официальная онлайн-презентация прошла на официальных каналах компании в соцсетях.

Toyota показала серию люксовых автомобилей
Фото: ToyotaToyota
Скриншот
Скриншот
Скриншот

В ходе презентации было представлено четыре новых типа кузова для новой модели - помимо классического седана, в продажу поступят спортивная версия, кроссовер и универсал. Подчеркивается, что новые авто будут реализоваться в 40 странах и регионах мира. В последние десятилетия Crown продавалась только на внутреннем японском рынке.

Начало первых продаж намечено уже на осень этого года.

Автоновости,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители