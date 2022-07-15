Toyota показала серию люксовых автомобилей

Крупнейший японский автоконцерн Toyota в пятницу представил новую модель своего седана класса "люкс" Crown, главными отличительными особенностями которого будет продажа по всему миру и сразу четыре модификации кузова. Официальная онлайн-презентация прошла на официальных каналах компании в соцсетях.

Фото: Toyota Toyota

Скриншот

Скриншот

Скриншот

В ходе презентации было представлено четыре новых типа кузова для новой модели - помимо классического седана, в продажу поступят спортивная версия, кроссовер и универсал. Подчеркивается, что новые авто будут реализоваться в 40 странах и регионах мира. В последние десятилетия Crown продавалась только на внутреннем японском рынке.