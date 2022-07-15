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1 час назад

УАЗ снизил цены на три свои модели на 5 тыс. рублей в июле

Газета.Ruиещё 1

Ульяновский автозавод (УАЗ) снизил цены на три свои модели автомобилей на 5 тыс. руб. в июле 2022 года. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Смешные скидки: УАЗ подешевел
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что речь идет о моделях «Патриот», «Пикап» и полноприводном бортовом грузовике «Профи» с однорядной и двухрядной кабинами. Все эти автомобили получили новые комплектации «Fleet» и за счет них подешевели (снизилась их минимальная стоимость) на те самые 5 тыс. руб.

Комплектация «Fleet» отличается отсутствием антиблокировочной системы тормозов (ABS) и системы распределения тормозных усилий (EBD). Все модели в данной комплектации можно сделать еще дешевле на 10-20 тыс. руб., если отказаться от подушек безопасности.

Ранее сообщалось, что УАЗ доставил жительнице Краснодарского края автомобиль «УАЗ Профи» взамен того, который унесло в море.

Автоновости,УАЗ,
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