В Иране раскрыли подробности о совместном автопроизводстве с Россией

Иранско-российское производство автомобилей может появиться в Исламской республике. Об этом сообщает сайт Khodrobank со ссылкой на главу Ассоциации производителей автокомпонентов Ирана Мохаммадрезу Наджафи-Манеша.

Фото: Елена Афонина/ТАСС Елена Афонина/ТАСС

Он уточнил, что детали сотрудничества между странами пока проработаны неокончательно и уточняются. Но, согласно переговорам, некий автомобиль будет производиться именно в Иране.

Видео дня

Обсуждение сотрудничества двух стран в автопромышленной сфере началось на Петербургском экономическом форуме. При этом изначально речь шла о возможном консорциуме трех стран. Россия могла бы стать главным поставщиком сырья, Турция - деталей, а Иран - предоставил бы услуги в сфере технологий, спроектировав уникальную платформу для выпуска автомобиля. Интересно, что идею с единой "тележкой", по словам Манеша, впервые озвучили турки - причем еще 7 или 8 лет назад. Предполагалось, что собранные на общей платформе машины будут продаваться в трех странах под разными брендами. При этом для удешевления конечного продукта стороны могли бы разделить между собой обязанности по производству компонентной базы.

Ранее эксперт "РГ" объяснил, почему Анкара может не присоединиться к этому обсуждению. "Дело в том, что Турция реализует собственный проект по созданию национального автомобиля TOGG, который не будет зависеть от импорта комплектующих. В связи с этим кооперация с Ираном и Россией в производстве автомобилей кажется сомнительной", - заявил эксперт Института Ближнего Востока Иван Стародубцев.

В то же время Иран, который и сам испытывает сильное санкционное давление, очевидно стремится к кооперации с Россией. Так, накануне стало известно о неких переговорах, которые якобы были проведены с правительством Москвы. Их результатом может стать совместное производство автомобилей под маркой "Москвич".

"У нас есть серьезный диалог с "Москвичом", есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом "Москвич", - сказал в телеэфире глава российского центра "Иранцы за рубежом" Мирзаи Гази Аббас Мослем. Впрочем, пресс-служба завода соответствующие договоренности не подтвердила.

__________________________