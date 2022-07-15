Операторы каршеринга кинулись скупать китайские автомобили

— Они предпочитают то, что могут покупать, у них не особо много выбора. Небольшие имиджевые потери будут, безусловно, люди, которые привыкли ездить на Volvo или Mercedes, вряд ли сразу захотят садиться за руль китайского автомобиля, но со временем, я думаю, что это все устаканится, и у людей просто не будет выбора, они будут ездит на том, что дают. Я думаю, что цены на каршеринг в любом случае будут расти. С учетом того, что появляется дефицит автомобилей, и единственно возможный вариант — это покупать китайские автомобили. Цены на них будут расти, плюс лизинговые ставки растут, непонятно с национальной валютой, со стоимостью бензина.