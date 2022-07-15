Операторы каршеринга кинулись скупать китайские автомобили

Такие машины предлагает «Ситидрайв», больше сотни закупил «Делимобиль», планирует подключиться к тренду и «Яндекс.Драйв», пишут СМИ со ссылкой на источники. Чем китайские авто могут быть лучше западных брендов?
«Делимобиль» закупил 150 новых городских кроссоверов Chery Tiggo 4, рассказали в компании газете «Коммерсантъ». С 2023 года оператор планирует ежегодно обновлять в автопарке 10-12 тысяч машин за счет китайских производителей. «Яндекс Драйв» тоже планирует приобрести до 7 тысяч машин из КНР до конца года.
Некоторые компании уже предлагают клиентам китайские автомобили. Например, в «Ситидрайве» можно взять Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. Комментирует издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев:
— Они предпочитают то, что могут покупать, у них не особо много выбора. Небольшие имиджевые потери будут, безусловно, люди, которые привыкли ездить на Volvo или Mercedes, вряд ли сразу захотят садиться за руль китайского автомобиля, но со временем, я думаю, что это все устаканится, и у людей просто не будет выбора, они будут ездит на том, что дают. Я думаю, что цены на каршеринг в любом случае будут расти. С учетом того, что появляется дефицит автомобилей, и единственно возможный вариант — это покупать китайские автомобили. Цены на них будут расти, плюс лизинговые ставки растут, непонятно с национальной валютой, со стоимостью бензина.
— Почему сейчас есть необходимость в обновлении автопарка?
— Ключевой рынок для всех операторов каршеринга — это Москва, в Москве существует программа «Московский каршеринг», которая позволяет операторам каршеринга получать льготы на парковочные разрешения, и среди прочих условий есть требование к автомобилям, что они должны быть не старше четырех лет. Большая часть автомобилей в парках операторов уже подошла к границе четырехлетнего возраста, и нужно думать об обновлении автопарка, не забывать и удерживать долю рынка, а долю рынка можно удерживать наличием автомобилей, которые пользователи будут брать в аренду. Если все будет то же самое, на Китай не наложат вторичные санкции за продажу России автомобилей, запчастей и всего остального, то есть вероятность, что большая часть автопарков каршерингов станет китайской.
Иногда они даже лучше западных брендов, говорит москвич Ильнур Сафин, он пользуется каршерингом каждый день.
— Я зарегистрирован в четырех операторах, все бренды, наверное, остаются на рынке, самые популярные машины — это Skoda Octavia, Skoda Rapid, Hyundai Creta, Nissan Qashqai. У «Ситидрайва» сейчас появляются модели более новых машин, появляются китайские брендовые производители. Haval, например, у них появились новые машины в линейке.
— Пробовали ездить на китайских?
— Да, было пару раз, они комфортабельные, удобные, так же как и европейские машины, вполне доступны. С подогревом стекол и датчиками дождя, поэтому я бы даже сказал, что некоторые китайские автомобили имеют преимущество перед европейскими машинами , так как напичканы крутой электроникой. Даже приятнее, может быть, иногда ездить на них, смотря, опять же, какой комплектации брать автомобиль.
— А по цене аренды?
— Примерно на том же уровне, что и европейские машины, средняя цена 12 рублей за минуту.
— Среди альтернатив есть российский автопром?
— Вполне нормально, просто, может быть, не все могут пользоваться, так как каршеринг в основном это автоматическая коробка передач, а в недалеком прошлом был каршеринг с машинами на механике, поэтому, может быть, это единственное, что бы смутило владельцев, но там были Lada Granta, и они были на механике.
В «Автостате» ранее сообщили, что доля китайских марок на российском авторынке к июню достигла 21%. По прогнозу, она продолжит увеличиваться.