Фото дня: Hyundai показала водородное ретрокупе и «заряженный» электрокар

На специальном мероприятии спортивное подразделение Hyundai N Performance представило две новые разработки, обе — в статусе концептов. Первая — это «заряженная» версия нового электрокара Ioniq 6, а вторая — ретроспективный шоу-кар N Vision 74 на водородных топливных элементах. В компании подчеркивают, что оба автомобиля «не утверждены для коммерческого производства».

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В основе RN22e лежит уже знакомая архитектура E-GMP, на которой базируются электрокары линейки Ioniq, в том числе Ioniq 6. Именно он был взят за основу концепта. Известно, что RN22e оснащен двухмоторной установкой (585 л.с., 740 Нм) с батареей на 77,4 киловатт-часа и способен развивать скорость более 250 километров в час. Электрокар первым опробовал функцию N Sound+, озвучивающую движение, и N e-shift, синхронизирующую саундтрек с имитацией переключений передач и вибрациями.

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Что касается N Vision 74, то он стал первым водородным гибридом подразделения N Performance. Шоу-кар вдохновлен концептом N 2025 Vision Gran Turismo, который представили в 2015 году с запуском бренда N, но внешне стилизован под Hyundai Pony Coupe 1974 года с дизайном Джорджетто Джуджаро. Оригинальный двухдверный «Пони» так и не стал серийным, причем, по некоторым данным, изначально автомобиль создавался как независимый проект Italdesign и назывался Asso di Fiori.

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N Vision 74 получил пиксельную оптику, а в движение его приводят два электромотора на задней оси, развивающие 680 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Ретрофутуристичный спорткар несет на борту 4,2 килограмма водорода, которые вместе с батареей емкостью 62,4 киловатт-часа обеспечивают дальность хода больше 600 километров. При этом, судя по описанию, топливные элементы и батарея могут питать автомобиль по отдельности или вместе. В этом N Vision 74 похож на гиперкар Viritech Apricale.