Китайский бренд может вернуться в Россию

Компания Zotye Auto, находившаяся в последние годы на грани исчезновения, вернется на рынок Китая. Как сообщают «Китайские автомобили», в базе Министерства промышленности и информатизации страны уже появилась информация о новой модели бренда — оказалось, что это кроссовер T300, дебютировавший еще в 2016 году и не получивший обновлений ни снаружи, ни внутри. С T300 Zotye может вернуться и в Россию, где остановил продажи в 2021 году.

Фото: © Министерство промышленности и информатизации Китая © Министерство промышленности и информатизации Китая

Zotye T300 сохранил прежнюю внешность, оригинальную на фоне других моделей бренда, которые критиковали за сходство с автомобилями концерна Volkswagen. В движение вседорожник будет приводить все тот же 1,5-литровый двигатель Mitsubishi 4G15 китайского производства, развивающий 112 лошадиных сил. Максимальная скорость Т300 — 170 километров в час.

Производство автомобилей Zotye будет перезапущено в августе, сообщают источники. Причем планы у вернувшегося бренда амбициозные: помимо топливных моделей он собирается выпускать электрокары, а также создать отдельный суббренд для «зеленых» машин.

Проблемы Zotye начались с 2019 года, когда чистый убыток производителя составил 11 миллиардов юаней, и усугубились в 2020-м с банкротством главного акционера — компании Tech-New Group. В результате Zotye заморозила производство, но весной 2022 года стало известно, что компания сменила владельца и готова вернуться на рынок.