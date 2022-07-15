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1 час назад

Новости автомира: китайская Exeed рассказала о новинках для России

Motor.ru

Китайская Exeed — премиальная «дочка» Chery — рассказала о планах по расширению российской линейки в ближайшем будущем. В течение двух недель до дилеров доберется новая версия бестселлера марки, кроссовера TXL, с двухлитровым турбомотором, сообщили в пресс-службе Exeed. К концу лета пятиметровый флагман VX получит новую расцветку салона, а к концу 2022 года «младший» вседорожник LX обзаведется новым двигателем и полноприводной трансмиссией.

Китайская Exeed рассказала о новинках для России
Фото: © Exeed© Exeed

Exeed TXL в конце июля или начале августа начнут продавать с турбомотором SQRF4J20С объемом два литра и отдачей 197 лошадиных сил (375 Нм крутящего момента), о чем стало известно еще в начале лета из отредактированного одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Россиянам двигатель знаком по Chery Tiggo 8 Pro Max. Пока же TXL предлагается с безальтернативным наддувным двигателем 1.6, выдающим 186 сил (275 Нм).

Помимо более мощного мотора, TXL получит модернизированный подогрев сидений: обогреваться будут не только подушки, но и спинки.

Для флагманского Exeed VX припасено косметическое обновление — новая цветовая схема интерьера, которая появится к концу лета. Exeed LX, поступивший в продажу в марте с турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм), обзаведется версией с полным приводом и 1,6-литровым двигателем, работающим в паре с «роботом». По всей вероятности, речь идет о моторе TXL.

В следующем году Exeed планирует вывести на рынок новую модель — купеобразный кроссовер, который займет нишу между TXL и VX. Как намекнули в пресс-службе, он может стать серийным воплощением показанного на днях концепта AtlantiX со сложной световой подписью под названием Energy Matrix. Ожидается, что «товарный» вариант получит автопилот третьего уровня, а также связку из турбомотора 2.0 и девятидиапазонного автомата.

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