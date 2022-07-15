Китайская Exeed рассказала о новинках для России

Китайская Exeed — премиальная «дочка» Chery — рассказала о планах по расширению российской линейки в ближайшем будущем. В течение двух недель до дилеров доберется новая версия бестселлера марки, кроссовера TXL, с двухлитровым турбомотором, сообщили в пресс-службе Exeed. К концу лета пятиметровый флагман VX получит новую расцветку салона, а к концу 2022 года «младший» вседорожник LX обзаведется новым двигателем и полноприводной трансмиссией.

Фото: © Exeed © Exeed

Exeed TXL в конце июля или начале августа начнут продавать с турбомотором SQRF4J20С объемом два литра и отдачей 197 лошадиных сил (375 Нм крутящего момента), о чем стало известно еще в начале лета из отредактированного одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Россиянам двигатель знаком по Chery Tiggo 8 Pro Max. Пока же TXL предлагается с безальтернативным наддувным двигателем 1.6, выдающим 186 сил (275 Нм).

Помимо более мощного мотора, TXL получит модернизированный подогрев сидений: обогреваться будут не только подушки, но и спинки.

Для флагманского Exeed VX припасено косметическое обновление — новая цветовая схема интерьера, которая появится к концу лета. Exeed LX, поступивший в продажу в марте с турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм), обзаведется версией с полным приводом и 1,6-литровым двигателем, работающим в паре с «роботом». По всей вероятности, речь идет о моторе TXL.