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1 час назад

Новости автомира: производство Лада Иксрей уже не возобновится?

Wroom.ru

АвтоВАЗ поручил официальным дилерам убрать «Лады Иксрей» из списка автомобилей для клиентских тест-драйвов, сообщает Drom.ru.

Лада Xray: производство уже не возобновится?
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Причиной для такого решения стало «прекращение производства» модели — именно такая формулировка использована в письме АвтоВАЗа дилерам. Официально компания не сообщала о перспективах возобновления производства «Лады Иксрей».

Завод в Тольятти не выпускает «Иксреи» с февраля (правда небольшую партию машин собрали в апреле) — из-за нехватки импортных комплектующих.

Хэтчбек Lada XRAY, созданный на базе модели Renault Sandero, серийно выпускается с февраля 2016 года

В автосалонах пока есть запасы машин. По официальным прайс-листам обычный «Иксрей» стоит от 1 107 000 рублей, а приподнятый «Иксрей Кросс» — от 1 250 000 рублей.

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