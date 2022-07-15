Лада Xray: производство уже не возобновится?

АвтоВАЗ поручил официальным дилерам убрать «Лады Иксрей» из списка автомобилей для клиентских тест-драйвов, сообщает Drom.ru.

Причиной для такого решения стало «прекращение производства» модели — именно такая формулировка использована в письме АвтоВАЗа дилерам. Официально компания не сообщала о перспективах возобновления производства «Лады Иксрей».

Завод в Тольятти не выпускает «Иксреи» с февраля (правда небольшую партию машин собрали в апреле) — из-за нехватки импортных комплектующих.