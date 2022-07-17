Водителей предупредили о новом крупном штрафе

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова предупредила водителей о крупном штрафе, сообщает PRIMPRESS.
Штраф выпишут тем, кто выбрасывает мусор из салона автомобиля. Соответствующий штраф вступил в силу в России с 15 июля. Уточняется, что размер штрафа зависит от вида транспортного средства.
«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу – от 30 до 50 тысяч рублей», – заявила эксперт.
Если юридическое лицо выбросит мусор второй раз, то заплатит штраф до 100 тысяч рублей, а транспортное средство, с которого выбрасывали мусор, конфискуют.
Напомним, сотрудники Госавтоинспекции назвали категорию россиян, которым скоро будет не видать своих водительских прав. Лишать удостоверения таких водителей будут уже на новых основаниях. При этом перед выездом на дорогу автомобилисты смогут сверяться со списком.