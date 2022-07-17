Водителей предупредили о новом крупном штрафе

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова предупредила водителей о крупном штрафе, сообщает PRIMPRESS.

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Штраф выпишут тем, кто выбрасывает мусор из салона автомобиля. Соответствующий штраф вступил в силу в России с 15 июля. Уточняется, что размер штрафа зависит от вида транспортного средства.

«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу – от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу – от 30 до 50 тысяч рублей», – заявила эксперт.

Если юридическое лицо выбросит мусор второй раз, то заплатит штраф до 100 тысяч рублей, а транспортное средство, с которого выбрасывали мусор, конфискуют.