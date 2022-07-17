Водителей предупредили о новом крупном штрафе

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Россиян начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

«На территории России вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь выгрузка или сброс с транспортных средств и прицепов к ним отходов вне установленных мест наказывается административным штрафом», — заявила Щербакова. Привлечь к ответственности могут граждан, должностных лиц, а также компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства.

Юрист уточнила, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу в 10-15 тысяч рублей, должностному лицу — в 20-30 тысяч рублей, а юридическому лицу — в 30-50 тысяч рублей.

Если нарушитель совершит подобное действие повторно, то штраф будет выше: 20-30 тысяч рублей для физлиц, 40-60 тысяч рублей — для должностных, 60-100 тысяч рублей — для юрлиц. Транспортные средства, ставшие орудием правонарушения, при этом будут конфискованы.

Если же мусор будет сброшен в неположенном месте с грузовой автомашины, физическое или должностное лицо заплатит за это 60-80 тысяч рублей, а юрлицо — 100-120 тысяч рублей. При повторном нарушении в данном случае для физлиц ничего не меняется, а у должностного лица автомобиль конфискуют, предупредила Щербакова.