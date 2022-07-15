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2 часа назад

Mercedes и BMW стали больше продавать один тип автомобилей

Шведский автомобильный бренд Polestar, который принадлежит компании Volvo, а также немецкие марки Mercedes-Benz и BMW стали продавать больше электрических автомобилей. Об этом сообщает австралийский портал The Driven.

У Mercedes и BMW взлетели продажи нового типа автомобилей
Фото: BMWBMW

За шесть месяцев к концу июня 2022 года Polestar больше чем в два раза увеличил свои поставки данного типа машин, продав 21,2 тысячи электрокаров — за аналогичный период 2021-го показатель составил 9,5 тысячи автомобилей. В компании планируют увеличить поставки до 50 тысяч к концу года.

Что касается Mercedes-Benz, то за первые полгода продажи электромобилей бренда на аккумуляторных источниках питания выросли на 134 процента, достигнув 45,4 тысяч единиц. В тоже время продажи электрокаров BMW и принадлежащей ему марки MINI в сравнении с 2021 годом увеличились на 110,3 процента.

Ранее автопроизводитель Volkswagen захотел обогнать Tesla и стать крупнейшим в мире продавцом электромобилей к 2025 году. Генеральный директор копании Герберт Дисс тогда отметил, что Tesla лидирует в сфере электрокаров, предположив, что она считается самой цифровой автомобильной компанией. При этом в Volkswagen заявили, что не будут отставать с вопросе продаж.

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