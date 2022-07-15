ГАЗ подал заявку на регистрацию товарных знаков "Чайка" и "Волга-21"

Горьковский автозавод (ГАЗ) подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

Фото: Н.Шарандо/РИА «Новости» Н.Шарандо/РИА «Новости»

Отмечается, что, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди прочего, под этими брендами предприятие сможет выпускать вилки и ножи, мачете и гаечные ключи, грелки и зажигалки, амулеты и монеты, часы и зажимы для галстуков, календари и школьные принадлежности, банданы и нижнее белье, сапоги, трусы и шубы, игрушки и пиво.

«Чайка» — название моделей представительских легковых автомобилей, которые выпускал ГАЗ с 1959 по 1988 год. За это время сменилось два поколения «Чайки».