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2 часа назад

Новости автомира: Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарных знаков "Чайка" и "Волга-21"

Газета.Ruиещё 1

Горьковский автозавод (ГАЗ) подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21». Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

ГАЗ подал заявку на регистрацию товарных знаков "Чайка" и "Волга-21"
Фото: Н.Шарандо/РИА «Новости»Н.Шарандо/РИА «Новости»

Отмечается, что, товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди прочего, под этими брендами предприятие сможет выпускать вилки и ножи, мачете и гаечные ключи, грелки и зажигалки, амулеты и монеты, часы и зажимы для галстуков, календари и школьные принадлежности, банданы и нижнее белье, сапоги, трусы и шубы, игрушки и пиво.

«Чайка» — название моделей представительских легковых автомобилей, которые выпускал ГАЗ с 1959 по 1988 год. За это время сменилось два поколения «Чайки».

Седаны ГАЗ-М-21 «Волга» выпускались на ГАЗе с 1956 по 1970 год. За это время с конвейера сошло 640 тыс. таких машин, которые работали в такси, различных службах и в качестве персональных автомобилей чиновников и партноменклатуры среднего звена.

Автоновости,Роспатент,
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