В Европе рухнули продажи Lada

Продажи новых автомобилей Lada в странах Евросоюза продолжают падать третий месяц подряд. Как сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на отчет Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в июне европейцы приобрели лишь 27 российских машин, что в 3,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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В результате падение продаж Lada по итогам полугодия упала еще сильнее. Если за первые пять месяцев 2022 года реализация упала на 4,9%, то к концу шестого месяца она упала 16,3% при объеме в 602 проданных автомобиля.