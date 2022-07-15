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2 часа назад

В Европе рухнули продажи Lada

Никита Бородкин

Продажи новых автомобилей Lada в странах Евросоюза продолжают падать третий месяц подряд. Как сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на отчет Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в июне европейцы приобрели лишь 27 российских машин, что в 3,9 раз меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В Европе рухнули продажи Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате падение продаж Lada по итогам полугодия упала еще сильнее. Если за первые пять месяцев 2022 года реализация упала на 4,9%, то к концу шестого месяца она упала 16,3% при объеме в 602 проданных автомобиля.

На «Автовазе» снова объявили простой

Напомним, что официальные поставки машин «АвтоВАЗа» в страны Евросоюза прекратились еще два года назад из-за ужесточения экологических норм. Так, новый стандарт Euro 6d-TEMP требовал серьезных вложений в модернизацию двигателей завода, которые оказались нецелесообразны с учетом низких продаж бренда в Европе.

Автоновости,Lada,Автоваз,ЕС,
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