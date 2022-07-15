Спрашивали - отвечаем: почему запчасти не подешевели после укрепления рубля

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в разговоре с РИА «Новости» затронул тему стоимости запчастей для автомобилей Lada. Дело в том, что в феврале, когда курс доллара подскочил до 100 рублей, выросли и цены на детали, что отразилось и на стоимости автомобилей — подорожали в том числе и модели Lada. Затем курс откатился назад, и к середине июля один доллар стоит чуть больше 57 рублей, при этом автопроизводители, в числе которых и АвтоВАЗ, не спешат корректировать прайс-листы и снижать стоимости запчастей. Соколов объяснил ситуацию.

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По словам главы АвтоВАЗа, в начале года закупка деталей шла опережающими темпами — и по курсу первого полугодия. На стоимость комплектующих повлияло и изменение логистики.

«Цепочки поставок были прерваны и, чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, не скрою, нам иногда приходится принимать решения о поставках тех или иных компонентов авиатранспортом, — пояснил он. — Это тоже, безусловно, сказывается на цене. Но мы идем на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается».

При этом уже в ближайшее время автомобили Lada можно будет купить дешевле — вся модельная линейка российской марки участвует в возобновленных программах льготного автокредитования и лизинга. По условиям программы автокредитования, россияне смогут получить скидку в размере 20-25 процентов на отечественные машины стоимостью менее двух миллионов рублей.