Каршеринги начали переходить на китайские машины

Например, «Делимобиль» пополнил автопарк в Москве 150 новыми автомобилями Chery Tiggo 4. Для российской компании это оказалось первым опытом работы с китайскими производителями, а также самая крупная закупка с начала года. С 2023 года «Делимобиль» хочет наращивать парк автомобилей на 10-12 тысяч штук ежегодно за счет производителей КНР.

«Ситидрайв» тоже начал переходить на китайские авто, добавив Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. С начала года компания закупила более трех тысяч машин. Сергей Удалов из «Автостата» заявил, что доля китайских марок на российском рынке к июню достигла 21 процента и продолжит расти. Для каршеринга, по его мнению, это единственный вариант, если те не желают закупать Lada. До этого китайские авто не были популярными в каршеринге из-за сопоставимых цен, например, с Volkswagen, отмечают эксперты.