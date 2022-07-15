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2 часа назад

Российские каршеринги начали переходить на китайские машины

Lenta.ru

Каршеринговые сервисы, потеряв западных и японских партнеров, стали пополнять свой парк китайскими машинами, пишет «Коммерсантъ».

Каршеринги начали переходить на китайские машины
Фото: ТАССТАСС

Например, «Делимобиль» пополнил автопарк в Москве 150 новыми автомобилями Chery Tiggo 4. Для российской компании это оказалось первым опытом работы с китайскими производителями, а также самая крупная закупка с начала года. С 2023 года «Делимобиль» хочет наращивать парк автомобилей на 10-12 тысяч штук ежегодно за счет производителей КНР.

«Ситидрайв» тоже начал переходить на китайские авто, добавив Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. С начала года компания закупила более трех тысяч машин. Сергей Удалов из «Автостата» заявил, что доля китайских марок на российском рынке к июню достигла 21 процента и продолжит расти. Для каршеринга, по его мнению, это единственный вариант, если те не желают закупать Lada. До этого китайские авто не были популярными в каршеринге из-за сопоставимых цен, например, с Volkswagen, отмечают эксперты.

В России заметили подорожание каршеринга

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» в 2022 году может потерять более трети парка. У 35 процентов машин истекают лизинговые контракты, поэтому компании придется вернуть их собственникам.

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