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3 часа назад

Новости автомира: рестарт выпуска Lada Largus состоится раньше запланированного

Российская Газета

Через десять дней после возобновления сборки Lada Niva Legend должно начаться производство универсалов и фургонов Lada Largus. Это означает, что модель доберётся до дилеров в конце июля-начале августа.

Рестарт выпуска Lada Largus состоится раньше запланированного
Фото: LadaLada

Сварка и окраска кузовов Lada Largus, по данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", начнётся 19 июля, а сборка автомобилей 22 июля. Таким образом, рестарт состоится на несколько дней раньше, чем планировали изначально.

В первый день выпустят примерно 100 автомобилей, дальнейший план предполагает увеличение объёмов при односменном графике работы до 300 машин.

Lada Largus будут выпускаться в исполнении Classic "22, которое предполагает отсутствие нескольких опций, таких как подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, мультимедиа, "ЭРА-ГЛОНАСС", а также двигатель с нормами токсичности "Евро-2". Цены на "Ларгус" должны оказаться ниже не только благодаря урезанной комплектации, но и за счёт стартовавшей накануне программу льготного кредитования на покупку российских автомобилей.

Цены на Lada Largus в стандартной комплектации с опциями, положенными моделям изначально, начинаются от 1 236 000 рублей.

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