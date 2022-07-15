Skoda показала необычный интерьер семиместного электрокара

В настоящий момент компания Skoda занимается разработкой нового фирменного стиля, в котором будут выполнены следующие модели марки. Первым автомобилем с иным «языком дизайна» станет флагманский Superb следующего поколения. Параллельно чешская марка готовит концептуальный электрический автомобиль Vision 7S, который планируется представить в ближайшие недели. На этот раз Skoda продемонстрировала необычный интерьер новинки.

Фото: © Skoda © Skoda

Skoda Vision 7S проектируют на специальной «электрической» платформе: с плоским полом и компоновкой сидений 2+2+2. Одна из главных фишек проекта -- детское кресло, встроенное в центральный тоннель на втором ряду. По словам разработчиков, такое расположение является самым безопасным местом в салоне, а также является очередной идеей философии Simply Clever.

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Кроме того, новинка получит встроенные в спинки держатели для мобильных устройств и некие рюкзаки.

Передняя панель концепта сделана полностью горизонтальной для большего простора. Новинка получит встроенные в руль и дверные панели сенсорные элементы управления с тактильным откликом, атмосферную подсветку, сигнализирующую цветом о статусе зарядки, а также две конфигурации интерьера -- одну для движения и одну для отдыха, например, во время ожидания полной зарядки.

Во втором случае рулевое колесо, приборная панель и центральный дисплей сдвигаются к лобовому стеклу, а кресла первого и второго рядов отъезжают назад, чтобы увеличить свободное пространство. В режиме движения экран мультимедийки расположится вертикально для более удобного считывания информации.

Пока неизвестно, станет ли концептуальный Vision 7S серийной моделью. Если это произойдет, то электромобиль получит колесную базу, по размерам сопоставимую со кроссовером Karoq. При этом уровень оснащения автомобиля будет на уровне Kodiaq.