Honda придумала, как прижать авто к земле

Компания Honda подала патентную заявку на систему выдвижных боковых юбок, которые будут улучшать аэродинамику при выезде, скажем, на скоростные магистрали. Их конструкция довольно проста: подвижная часть крепится под днищем и раскладывается по команде электроники. Основная задача — уменьшить количество воздуха, контактирующего с шиной, и не допустить его попадание под днище. Данные о серийном применении этой разработки пока нет.

Фото: © Honda © Honda

Патент описывает систему, которая «одновременно улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, но не влияет на его внешний вид и не мешает движению на низких скоростях». По сути, Honda предлагает дополнить обычные боковые юбки панелями-расширителями, которые будут выдвигаться по команде электроники. Предполагается, что такая система будет полезна при движении на крейсерской скорости по магистрали.

Основное назначение выдвижных юбок — уменьшить количество воздуха, контактирующего с шиной, и не допустить его попадание под днище. Благодаря такой конструкции будет поддерживаться разница давлений и уменьшаться подъемная сила. Автомобиль начнет эффективнее взаимодействовать с набегающими потоками воздуха, поскольку они будут упорядочены, а следовательно, станет более устойчив.