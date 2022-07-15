Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Honda придумала для автомобилей выдвижные боковые юбки

Motor.ru

Компания Honda подала патентную заявку на систему выдвижных боковых юбок, которые будут улучшать аэродинамику при выезде, скажем, на скоростные магистрали. Их конструкция довольно проста: подвижная часть крепится под днищем и раскладывается по команде электроники. Основная задача — уменьшить количество воздуха, контактирующего с шиной, и не допустить его попадание под днище. Данные о серийном применении этой разработки пока нет.

Honda придумала, как прижать авто к земле
Фото: © Honda© Honda

Патент описывает систему, которая «одновременно улучшает аэродинамические характеристики автомобиля, но не влияет на его внешний вид и не мешает движению на низких скоростях». По сути, Honda предлагает дополнить обычные боковые юбки панелями-расширителями, которые будут выдвигаться по команде электроники. Предполагается, что такая система будет полезна при движении на крейсерской скорости по магистрали.

Основное назначение выдвижных юбок — уменьшить количество воздуха, контактирующего с шиной, и не допустить его попадание под днище. Благодаря такой конструкции будет поддерживаться разница давлений и уменьшаться подъемная сила. Автомобиль начнет эффективнее взаимодействовать с набегающими потоками воздуха, поскольку они будут упорядочены, а следовательно, станет более устойчив.

Ранее Honda запатентовала внешность следующего Accord. Судя по этим снимкам, седан останется верен дизайн-концепции нынешней модели, так что изменения будут носить, скорее, локальный характер. Поменяются фары, фонари, изменится форма капота и исчезнут динамичные подштамповки на боковинах. В целом, Accord будет выглядеть строже, хотя от огромных свесов ему избавиться не удалось.

Автоновости,Honda,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители