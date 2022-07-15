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1 час назад

Новости автомира: новый порядок покупки авто "плати и жди" может стать нормой

Российская Газета

Коронавирус, его последствия в виде дефицита микрочипов, а также нарушение логистических цепочек поставок привели к тому, что сейчас в наличии у дилеров нет большого количества машин. Вместо того, чтобы выбрать, заплатить и уехать, клиенту предлагают оформить заказ на поставку и занять место в зале ожидания. Эксперты говорят, что подобная схема продаж на самом деле привлекательна с точки зрения бизнеса и в будущем станет нормой.

Новый порядок: схема "плати и жди" может стать нормой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Джон Бардуэлл, стратег по автомобильным продуктам Bond Brand Loyalty, в интервью Auto News Canada отмечает, что "закажи и жди" - новый тренд для автомобильного сектора, но не для других сфер. В пример он приводит долевое строительство, а также покупку мебели: "Покупка становится событием, а процесс ожидания позволяет поддерживать высокий уровень возбуждения".

Ранее "РГ" рассказывала, что дефицит микрочипов и задержки в поставках авто положительно сказались на деятельности премиум-брендов - BMW и Mercedes. По словам их представителей, ситуация помогла лучше понять клиентскую аудиторию, которая, как это не парадоксально, оказалась готова ждать и больше платить, поэтому в случае с "Мерседесом" и "БМВ" в будущем можно будет столкнуться с искусственным дефицитом. Интересная трактовка бизнеса есть у Tesla, которая предлагает доставку более дорогих версий свои моделей быстрее, чем дешёвых.

Джефф Уильямс, президент Absolute Results Productions, компании, обучающей продажам и маркетингу дилеров, говорит, что у автопроизводителя постоянно должен быть пул заказов на шесть месяцев вперёд, так как это гарантирует работоспособность и развитие: "Если у вас нет заказов, то уже завтра вы потерпите неудачу".

При практике такого подхода, когда клиент заказывает и ждёт, выигрывают дистрибьюторы: нет нужды в больших шоурумах и большом количестве персонала, товарные площадки, на которых обеспечивается безопасное хранение автомобилей.

Автоновости,BMW,Tesla,Mercedes-Benz,
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