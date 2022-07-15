ГИБДД назвала места массовых проверок водителей на дорогах

На выходных, 16-17 июля, региональные управления Госавтоинспекции России проведут массовые рейды в поисках нарушителей правил дорожного движения. Уже стали известны их места, передает «Газета.ru».

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В частности, в Московской области ГИБДД особое внимание уделят профилактической работе в садовых некоммерческих товариществах. Рейды проведут в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель!», направленного на информирование граждан о недопустимости вождения автомобиля в состоянии опьянения.

В Твери и области уже стартовали проверки «Контроль трезвости», которые продлятся до конца выходных. Повышенное внимание к водителям проявят в День города 17 июля. Также с 15 по 17 июля на состояние опьянения будут проверять водителей в Кировской области, Красноярске, Иркутске и Курске.