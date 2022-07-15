Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Иран объявил, что готов собирать автомобили для России

Свободная пресса

Иран может производить легковые автомобили в России на остановившихся западных заводах.

Иран заявил о готовности собирать автомобили для России
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание «Акценты», об этом рассказал глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Мослем.

Иранский автопром считается крупнейшим в ближневосточном регионе и одним из крупнейших в мире. В стране ежегодно производится около 1,5 млн авто, большинство – на государственных заводах Khodro и Saipa.

При этом власти щедро субсидируют местный автопром, стимулируя экспорт иранских авто. После снятия западных санкций в 2015 году страну пришли Dailmer (ФРГ), а также Renault и Peugeot Citroen (Франция).

Более того, европейские компании собирались производить в Иране брендовые авто. Причём лицензии на эти машины до сих пор остаются у иранской госкомпании Khodro, которая и готова работать с Москвой.

Но занять полупустой российский авторынок собирается не только Иран, но и Китай. Например, китайский Haval не только не остановил завод в Туле, но и расширяет свой модельный ряд.

Интерес к перезапуску западных автозаводов в РФ также проявляют китайские FAW Group, BYD и Jianghuai. А автоконцерн Sokon намерен собирать электромобили в Липецкой области.

В чью сторону – китайскую или иранскую – качнутся качели, станет понятно уже скоро. Как известно, вскоре может состояться визит президента РФ Владимира Путина в Тегеран.

Ранее сообщалось, что в России до конца года может появиться новая автомобильная марка из КНР.

Речь идёт о китайском премиальном бренде автомобилей Hongqi. Перспективы нового бренда на отечественном авторынке оценил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

По словам эксперта, этот концерн в былые времена выпускал автомобили высокого класса для правящей коммунистической партии КНР, их нельзя было раньше купить в простое пользование, как когда-то у нас легковые автомобили «Чайка» и «ЗИЛ». Сейчас же эти машины купить можно, а также их отправляют на экспорт.

Автоновости,BYD,FAW,Renault,Peugeot,Citroen,Максим Кадаков,Владимир Путин,Завод имени И.А. Лихачева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители