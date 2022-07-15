Иран заявил о готовности собирать автомобили для России

Иран может производить легковые автомобили в России на остановившихся западных заводах.

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Как пишет издание «Акценты», об этом рассказал глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Мослем.

Иранский автопром считается крупнейшим в ближневосточном регионе и одним из крупнейших в мире. В стране ежегодно производится около 1,5 млн авто, большинство – на государственных заводах Khodro и Saipa.

При этом власти щедро субсидируют местный автопром, стимулируя экспорт иранских авто. После снятия западных санкций в 2015 году страну пришли Dailmer (ФРГ), а также Renault и Peugeot Citroen (Франция).

Более того, европейские компании собирались производить в Иране брендовые авто. Причём лицензии на эти машины до сих пор остаются у иранской госкомпании Khodro, которая и готова работать с Москвой.

Но занять полупустой российский авторынок собирается не только Иран, но и Китай. Например, китайский Haval не только не остановил завод в Туле, но и расширяет свой модельный ряд.

Интерес к перезапуску западных автозаводов в РФ также проявляют китайские FAW Group, BYD и Jianghuai. А автоконцерн Sokon намерен собирать электромобили в Липецкой области.

В чью сторону – китайскую или иранскую – качнутся качели, станет понятно уже скоро. Как известно, вскоре может состояться визит президента РФ Владимира Путина в Тегеран.

Ранее сообщалось, что в России до конца года может появиться новая автомобильная марка из КНР.

Речь идёт о китайском премиальном бренде автомобилей Hongqi. Перспективы нового бренда на отечественном авторынке оценил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.