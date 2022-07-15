Мантуров объяснил невозможность полностью перейти на электромобили

Россия не сможет полностью перейти на производство электромобилей, поскольку климат на ее территории не позволит долго сохранять заряд литиевых батарей. Такое мнение высказал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит «ФедералПресс».

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Он напомнил, что сегодня литиевые батареи уже производятся в России, в том числе в Калининграде. Однако заводы не могут технологически обеспечить им зарядку на длительный срок из-за климатических особенностей, в том числе достаточно низких температурах, отметил Мантуров.