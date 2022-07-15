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1 час назад

Мантуров объяснил, почему Россия не сможет полностью перейти на электромобили

Елена Прошина

Россия не сможет полностью перейти на производство электромобилей, поскольку климат на ее территории не позволит долго сохранять заряд литиевых батарей. Такое мнение высказал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит «ФедералПресс».

Мантуров объяснил невозможность полностью перейти на электромобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что сегодня литиевые батареи уже производятся в России, в том числе в Калининграде. Однако заводы не могут технологически обеспечить им зарядку на длительный срок из-за климатических особенностей, в том числе достаточно низких температурах, отметил Мантуров.

При этом он добавил, что, несмотря на сложности, правительство продолжит работу над развитием индустрии электротранспорта в РФ.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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