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35 минут назад

Не штраф, а гораздо хуже. В ГИБДД предупредили россиян

Konkurent.ru

В Госавтоинспекции напомнили водителям о строгом наказании, сообщает KONKURENT.RU.

Не штраф, а гораздо хуже: В ГИБДД предупредили россиян
Фото: ТАССТАСС

Россиянам напомнили о серьезной ответственности, которая ждет за определенные нарушения ПДД.

Речь идет о тех автомобилистах, которые, игнорируя законодательство, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«<…> если вечер обещает быть веселым, то забудьте о своем автомобиле. Чтобы добраться домой, воспользуйтесь альтернативными видами передвижения», - предупредили россиянам сотрудники ГИБДД.

Кроме того, там напомнили и о наказаниях, которые ждут пьяных водителей. Так, в том случае, если такого правонарушителя остановили впервые, то ему придется заплатить штраф в размере 30 тыс. руб., а также попрощаться с ВУ на срок от полутора до двух лет.

Таким же образом будет наказан и тот владелец авто, кто передаст управление своим транспортным средством пьяному гражданину.

Более суровые наказания ждут тех, кто решится нарушить ПДД во второй раз. Так, за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения гражданина ждет не только штраф в размере до 300 тыс. руб., но также лишение свободы сроком до двух лет и лишение прав на три года. При этом ответственность уже станет уголовной.

Автоновости,ГИБДД,
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