Не штраф, а гораздо хуже. В ГИБДД предупредили россиян

В Госавтоинспекции напомнили водителям о строгом наказании, сообщает KONKURENT.RU.

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Россиянам напомнили о серьезной ответственности, которая ждет за определенные нарушения ПДД.

Речь идет о тех автомобилистах, которые, игнорируя законодательство, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«<…> если вечер обещает быть веселым, то забудьте о своем автомобиле. Чтобы добраться домой, воспользуйтесь альтернативными видами передвижения», - предупредили россиянам сотрудники ГИБДД.

Кроме того, там напомнили и о наказаниях, которые ждут пьяных водителей. Так, в том случае, если такого правонарушителя остановили впервые, то ему придется заплатить штраф в размере 30 тыс. руб., а также попрощаться с ВУ на срок от полутора до двух лет.

Таким же образом будет наказан и тот владелец авто, кто передаст управление своим транспортным средством пьяному гражданину.