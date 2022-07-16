Не штраф, а гораздо хуже. В ГИБДД предупредили россиян

В Госавтоинспекции напомнили водителям о строгом наказании, сообщает KONKURENT.RU.
Россиянам напомнили о серьезной ответственности, которая ждет за определенные нарушения ПДД.
Речь идет о тех автомобилистах, которые, игнорируя законодательство, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
«<…> если вечер обещает быть веселым, то забудьте о своем автомобиле. Чтобы добраться домой, воспользуйтесь альтернативными видами передвижения», - предупредили россиянам сотрудники ГИБДД.
Кроме того, там напомнили и о наказаниях, которые ждут пьяных водителей. Так, в том случае, если такого правонарушителя остановили впервые, то ему придется заплатить штраф в размере 30 тыс. руб., а также попрощаться с ВУ на срок от полутора до двух лет.
Таким же образом будет наказан и тот владелец авто, кто передаст управление своим транспортным средством пьяному гражданину.
Более суровые наказания ждут тех, кто решится нарушить ПДД во второй раз. Так, за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения гражданина ждет не только штраф в размере до 300 тыс. руб., но также лишение свободы сроком до двух лет и лишение прав на три года. При этом ответственность уже станет уголовной.