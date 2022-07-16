В России изменен порядок ввоза автомобилей из-за рубежа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации транспортных средств, ввозимых физическими или юридическими лицами из-за границы. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что в документе говорится об отмене до 1 февраля 2023 года одного из требований к технической комплектации машин. Теперь их можно будет использовать без устройства вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс».

В ведомстве уточнили, что ранее оснащение иномарок такими приборами было в списке обязательных требований. Без них было невозможно осуществить ввоз транспортных средств в Россию и поставить их на учет в ГИБДД.