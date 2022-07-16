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1 час назад

В России изменен порядок ввоза автомобилей из-за рубежа

Илья Родин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации транспортных средств, ввозимых физическими или юридическими лицами из-за границы. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что в документе говорится об отмене до 1 февраля 2023 года одного из требований к технической комплектации машин. Теперь их можно будет использовать без устройства вызова экстренных служб «ЭРА-Глонасс».

В ведомстве уточнили, что ранее оснащение иномарок такими приборами было в списке обязательных требований. Без них было невозможно осуществить ввоз транспортных средств в Россию и поставить их на учет в ГИБДД.

Каршеринги начали переходить на китайские машины

Ограничительные меры со стороны западных стран привели к нарушению логистических цепочек, проблемам с комплектующими. Поэтому было решение дать отсрочку производителям устройств. За полгода им потребуется перенастроить логистику, решить возникшие трудности.

Автоновости,Видео,Михаил Мишустин,ГИБДД,Правительство РФ,
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