В Россию разрешили ввозить иномарки без «тревожной кнопки»

Российское правительство отменило обязательное требование по установке на импортируемые в страну автомобили блока системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь такие машины можно будет ставить на учет в ГИБДД, но временно: мера действует до 1 февраля 2023 года. Это должно помочь с дефицитом «тревожных кнопок», возникшим в России из-за санкций.

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Российские производители блоков ЭРА-ГЛОНАСС столкнулись со сложностями из-за перебоев в поставках комплектующих. Это привело к дефициту «тревожных кнопок» в стране. В результате стоимость блоков, без которых невозможно поставить автомобиль на учет, взлетела в некоторых случаях до 100 тысяч рублей.

Временное послабление будет действовать до февраля следующего года. В правительстве рассчитывают, что к этому времени ситуация с компонентами для блоков ЭРА-ГЛОНАСС выправится, и необходимость в упрощенном порядке регистрации отпадет.