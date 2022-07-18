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1 час назад

Новости автомира: в Россию разрешили ввозить иномарки без «тревожной кнопки»

Motor.ruиещё 2

Российское правительство отменило обязательное требование по установке на импортируемые в страну автомобили блока системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь такие машины можно будет ставить на учет в ГИБДД, но временно: мера действует до 1 февраля 2023 года. Это должно помочь с дефицитом «тревожных кнопок», возникшим в России из-за санкций.

В Россию разрешили ввозить иномарки без «тревожной кнопки»
Фото: © Росстандарт© Росстандарт

Российские производители блоков ЭРА-ГЛОНАСС столкнулись со сложностями из-за перебоев в поставках комплектующих. Это привело к дефициту «тревожных кнопок» в стране. В результате стоимость блоков, без которых невозможно поставить автомобиль на учет, взлетела в некоторых случаях до 100 тысяч рублей.

Временное послабление будет действовать до февраля следующего года. В правительстве рассчитывают, что к этому времени ситуация с компонентами для блоков ЭРА-ГЛОНАСС выправится, и необходимость в упрощенном порядке регистрации отпадет.

О нехватке в стране систем ЭРА-ГЛОНАСС стало известно в июне. Сообщалось, что россияне не могут поставить автомобили на учет: официальные продавцы отказываются устанавливать блоки из-за их нехватки, а таможенные брокеры просят за услугу от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для сравнения, еще в прошлом году установка стоила около шести тысяч рублей.

Автоновости,Михаил Мишустин,ГИБДД,Правительство РФ,
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