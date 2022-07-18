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1 час назад

Новости автомира: владельцы машин BMW будут взламывать ПО ради подогрева сидений, считают эксперты Carscoops

Газета.Ruиещё 1

Платная подписка на подогрев сидений в автомобилях BMW может побудить владельцев взламывать программное обеспечение, чтобы получить эту функцию бесплатно. Об этом рассказали автоэксперты американского издания Carscoops.

Владельцам BMW придется стать хакерами ради подогрева сидений
Фото: BMWBMW

Прежде владельцы автомобилей BMW уже занимались взломом электронного блока управления (ECU), чтобы без платы получить некоторые функции, которые баварский автопроизводитель вводил по подписке.

К примеру, некоторые владельцы вносили изменение в программное обеспечение после того, как в 2018 году BMW предложила платить $80 в год ради использования беспроводной Apple CarPlay. Позже автопроизводитель изменил условия подписки, предложив получить функцию в пользование на 20 лет за $300.

Отмечается, что многие владельцы машин BMW взламывают электронные системы автомобилей, чтобы использовать некоторые скрытые функции. Впрочем, по словам экспертов, пока они не встречали сообщений о взломе мультимедийной системы iDrive 8 ради активации подогрева сидений без платной подписки.

Автоновости,BMW,Apple,
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