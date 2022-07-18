Владельцам BMW придется стать хакерами ради подогрева сидений

Платная подписка на подогрев сидений в автомобилях BMW может побудить владельцев взламывать программное обеспечение, чтобы получить эту функцию бесплатно. Об этом рассказали автоэксперты американского издания Carscoops.
Прежде владельцы автомобилей BMW уже занимались взломом электронного блока управления (ECU), чтобы без платы получить некоторые функции, которые баварский автопроизводитель вводил по подписке.
К примеру, некоторые владельцы вносили изменение в программное обеспечение после того, как в 2018 году BMW предложила платить $80 в год ради использования беспроводной Apple CarPlay. Позже автопроизводитель изменил условия подписки, предложив получить функцию в пользование на 20 лет за $300.
Отмечается, что многие владельцы машин BMW взламывают электронные системы автомобилей, чтобы использовать некоторые скрытые функции. Впрочем, по словам экспертов, пока они не встречали сообщений о взломе мультимедийной системы iDrive 8 ради активации подогрева сидений без платной подписки.