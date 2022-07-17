Роскошный 27-летний седан Toyota за бесценок продали на аукционе

Роскошный 27-летний премиум-седан Toyota Celsior за бесценок продали на аукционе. Представительский автомобиль преодолел с 1995 года всего 10,5 тысячи километров и прекрасно сохранился, но американцы без энтузиазма отнеслись к праворульной «капсуле времени», поэтому покупателю удалось заполучить почти новый аналог Lexus LS первого поколения, заплатив всего 17 тысяч долларов (эквивалент 969 тысячам рублей по курсу).

Фото: © carsandbids.com © carsandbids.com

Toyota Celsior представляет собой японский аналог знакомого американцам Lexus LS. Седан богато оснащён — есть пневмоподвеска, раздельный климат-контроль, задние кресла с оттоманками и массажем, для управления которыми предусмотрена откидная консоль с аналоговыми кнопками. Шерстяная обивка сохранилась безупречно, как и все органы управления.

У проданного с аукциона Toyota Celsior необычный тёмно-зелёный цвет; нижняя часть кузова окрашена в серый колер. Техника стандартная: под капотом атмосферный 4,0-литровый бензиновый двигатель 1UZ-FE (269 лошадиных сил, 362 Нм), который передаёт тягу на задние колёса через 4-скоростной «автомат». За 10 520 километров легендарный мотор едва прошёл обкатку.

Из немногочисленных недостатков автомобиля — вмятинка на крышке багажника и незначительные сколы на капоте и переднем бампере. В остальном дефектов нет, минимальный пробег подтверждён, а все необходимые для постановки на учёт в США документы получены. Toyota Celsior импортирована из Японии в этом году.