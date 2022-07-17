Роскошный 27-летний седан Toyota за бесценок продали на аукционе

Роскошный 27-летний премиум-седан Toyota Celsior за бесценок продали на аукционе. Представительский автомобиль преодолел с 1995 года всего 10,5 тысячи километров и прекрасно сохранился, но американцы без энтузиазма отнеслись к праворульной «капсуле времени», поэтому покупателю удалось заполучить почти новый аналог Lexus LS первого поколения, заплатив всего 17 тысяч долларов (эквивалент 969 тысячам рублей по курсу).
Toyota Celsior представляет собой японский аналог знакомого американцам Lexus LS. Седан богато оснащён — есть пневмоподвеска, раздельный климат-контроль, задние кресла с оттоманками и массажем, для управления которыми предусмотрена откидная консоль с аналоговыми кнопками. Шерстяная обивка сохранилась безупречно, как и все органы управления.
У проданного с аукциона Toyota Celsior необычный тёмно-зелёный цвет; нижняя часть кузова окрашена в серый колер. Техника стандартная: под капотом атмосферный 4,0-литровый бензиновый двигатель 1UZ-FE (269 лошадиных сил, 362 Нм), который передаёт тягу на задние колёса через 4-скоростной «автомат». За 10 520 километров легендарный мотор едва прошёл обкатку.
Из немногочисленных недостатков автомобиля — вмятинка на крышке багажника и незначительные сколы на капоте и переднем бампере. В остальном дефектов нет, минимальный пробег подтверждён, а все необходимые для постановки на учёт в США документы получены. Toyota Celsior импортирована из Японии в этом году.
Всего 17 тысяч долларов за идеальный японский представительский седан из 1990-х — выгодная сделка, ведь за сравнимые деньги в США можно купить разве что новую малолитражку вроде Mitsubishi Mirage в небогатой комплектации.