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1 час назад

Новости автомира: В России снизился средний чек за нарушение ПДД

Газета.Ruиещё 1

Средний чек за нарушение правил дорожного движения в январе-июне 2022 года снизился на 4% относительного аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», сообщает РИА «Новости». Средняя сумма выплаты составила 521 руб.

В России снизился средний чек за нарушение ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего водители оплачивали штрафы на минимальную сумму в 250 руб. в Новосибирске, Краснодаре, Саратове и Ростов-на-Дону и Твери. В эту категорию входят штрафы за незначительные нарушения и платежи на сумму в 500 руб. оплаченные со скидкой 50%.

В список городов с самой большой долей квитанций за нарушения, оплаченных на сумму в 500 руб., вошли Новосибирск, Краснодар, Саратов и Красноярск с показателем в 15%.

Ранее стало известно, что за выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тыс. руб.

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