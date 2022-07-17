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2 часа назад

Новости автомира: DMC превратил Rolls-Royce Cullinan в «Императора»

Motor.ru

В 2018 году Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер — модель Cullinan быстро стала популярной не только у клиентов, но и у тюнинг-ателье, которые представили разнообразные варианты доработки автомобиля. В 2022 году свое видение роскошного британского кроссовера представила немецкая фирма DMC Tuning, которая предлагает всем желающим превратить свою машину в «Императора» — имя Emperor модель Rolls-Royce получает после доработки в ателье.

DMC превратил Rolls-Royce Cullinan в «Императора»
Фото: © DMC Tuning© DMC Tuning

Немецкое тюнинг-ателье DMC из Дюссельдорфа подготовило для модели комплект аэродинамических элементов, включающий в себя карбоновый капот и углепластиковые накладки на колёсные арки, увеличивающие ширину кузова на 4 миллиметра с каждой стороны.

Предусмотрены новые пороги и 24-дюймовые колеса PUR. Полноприводный Rolls-Royce, оснащенный 571-сильным двигателем V12 объемом 6,75 литра и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, за счёт установки спортивной выхлопной системы делают мощнее.

Новый выпуск позволяет увеличить отдачу силовой установки кроссовера с базовых 571 лошадиной силы до 615 сил. Естественно, что по желанию клиента в DMC могут полностью поменять отделку салона. Шоу-кар в частности получил прострочку обивки красной нитью, отсылающей к цвету кузова Cherry Red. Стоимость доработок традиционно для проектов немецкой компании не называется.

Автоновости,Rolls-Royce,
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