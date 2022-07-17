DMC превратил Rolls-Royce Cullinan в «Императора»

В 2018 году Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер — модель Cullinan быстро стала популярной не только у клиентов, но и у тюнинг-ателье, которые представили разнообразные варианты доработки автомобиля. В 2022 году свое видение роскошного британского кроссовера представила немецкая фирма DMC Tuning, которая предлагает всем желающим превратить свою машину в «Императора» — имя Emperor модель Rolls-Royce получает после доработки в ателье.