Сборку Lada Largus перезапустят на неделю раньше запланированного

Руководство АвтоВАЗ скорректировало график очередного перезапуска производства отечественной модели Lada Largus в кузове универсал. По заявлению представителей компании, конвейер должен заработать на одну неделю раньше, чем планировалось.
Производство Lada Largus ранее планировали начать 26 июля. Теперь дату перенесли на 19 июля. Согласно предположениям, 19 июля на территории Тольятти приступят к свариванию и окрашиванию автомобильного кузова для Largus. Это касается как коммерческих фургонов, так и пассажирских универсалов. Сборочную линию перезапустят 22 июля.
Руководство АвтоВАЗа планирует, что уже в первый день производственного процесса с конвейера должно сойти сто товарных транспортных средств. План автозавода заключается в сборке более трёхсот единиц авто в сутки в случае односменного режима работы сборочных линий. Три функционирующих конвейера должны обеспечить выход АвтоВАЗа к концу текущего года на производственные объёмы в размере 14 000 экземпляров транспортных средств.
По заявлению экспертов, Lada Largus должна стать третьей моделью, производство которой решило возобновить отечественное автопредприятие. Раньше АвтоВАЗом был запущен конвейер, занимающийся выпуском Lada Granta. В настоящее время её производят в трёх исполнениях. Ещё на нём производится классическая версия Lada Niva.
Все транспортные средства выпускают в упрощённых модификациях, у которых отсутствуют АБС, подушки безопасности, тревожные кнопки и медиаустройства.
В завершении стоит отметить, что согласно прочей информации, примерно восемьдесят единиц Lada Niva в исполнении Legend планируют выпустить в так называемых докризисных комплектациях, которые предусматривают оснащение АБС, а также кондиционером. Эти версии будут собраны с использованием старых запасов автомобильных комплектующих.