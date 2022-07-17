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2 часа назад

Новости автомира: сборку Lada Largus перезапустят на неделю раньше, чем планировалось

Car.ru

Руководство АвтоВАЗ скорректировало график очередного перезапуска производства отечественной модели Lada Largus в кузове универсал. По заявлению представителей компании, конвейер должен заработать на одну неделю раньше, чем планировалось.

Сборку Lada Largus перезапустят на неделю раньше запланированного
Фото: car.rucar.ru

Производство Lada Largus ранее планировали начать 26 июля. Теперь дату перенесли на 19 июля. Согласно предположениям, 19 июля на территории Тольятти приступят к свариванию и окрашиванию автомобильного кузова для Largus. Это касается как коммерческих фургонов, так и пассажирских универсалов. Сборочную линию перезапустят 22 июля.

Руководство АвтоВАЗа планирует, что уже в первый день производственного процесса с конвейера должно сойти сто товарных транспортных средств. План автозавода заключается в сборке более трёхсот единиц авто в сутки в случае односменного режима работы сборочных линий. Три функционирующих конвейера должны обеспечить выход АвтоВАЗа к концу текущего года на производственные объёмы в размере 14 000 экземпляров транспортных средств.

По заявлению экспертов, Lada Largus должна стать третьей моделью, производство которой решило возобновить отечественное автопредприятие. Раньше АвтоВАЗом был запущен конвейер, занимающийся выпуском Lada Granta. В настоящее время её производят в трёх исполнениях. Ещё на нём производится классическая версия Lada Niva.

Все транспортные средства выпускают в упрощённых модификациях, у которых отсутствуют АБС, подушки безопасности, тревожные кнопки и медиаустройства.

В завершении стоит отметить, что согласно прочей информации, примерно восемьдесят единиц Lada Niva в исполнении Legend планируют выпустить в так называемых докризисных комплектациях, которые предусматривают оснащение АБС, а также кондиционером. Эти версии будут собраны с использованием старых запасов автомобильных комплектующих.

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